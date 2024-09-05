По данным издания, в 2023 году оно смогло собрать на российском рынке 590,3 миллиарда рублей. Всего в рейтинг из 50 фирм вошли 11 компаний со штаб-квартирами в Китае, а в топ-10 попали ещё два автопроизводителя из КНР.

Chery стала крупнейшим иностранным игроком на российском рынке. Подразделение компании в России заняло первое место в рейтинге Forbes среди иностранных фирм по объёму выручки, достигнув 590,3 миллиарда рублей в 2023 году. В списке, состоящем из 50 компаний, 11 имеют штаб-квартиры в Китае, а в десятке лидеров, помимо Chery, находятся ещё два автопроизводителя из Поднебесной.

«Чери Автомобили Рус» реализовала в стране свыше 220 тысяч автомобилей марок, входящих в концерн, таких как Exeed, Omoda и Jaecoo, что привело к росту выручки в четыре раза. На пятом месте разместилась компания «Хавейл Мотор Рус», представляющая интересы концерна Great Wall, с выручкой 323 миллиарда рублей (увеличение на 297,5%). Замыкает десятку Geely с показателем 199,6 миллиарда рублей (прирост 221,1%).

По данным издания, в 2022 году в аналогичном рейтинге была лишь одна компания — Huawei. Совокупная выручка участников текущего списка превысила 6,7 триллиона рублей, что на 31% больше, чем в прошлом году, что связано с ростом продаж китайских автомобилей в России.

Успех Chery на российском рынке обусловлен не только качественной продукцией, но и успешной стратегией локализации. Компания активно развивает производственные мощности на территории России, что позволяет сократить затраты на логистику и быстрее реагировать на изменяющиеся требования потребителей. Это также способствует созданию новых рабочих мест и развитию местной экономики.

Рост популярности китайских автомобилей в России продиктован достаточно высокими стандартами качества, современным дизайном и доступной ценой. Марки Exeed, Omoda и Jaecoo завоевали доверие отечественного потребителя благодаря своей надежности и функциональности.

Интересно, что среди 50 компаний в рейтинге Forbes, представленных в России, китайские автопроизводители занимают значительное место, что свидетельствует о глобальном влиянии Китая в автомобильной индустрии. В условиях экономической неопределенности, стабильность и развитие этих компаний становятся важными факторами для автолюбителей, ориентирующихся на качество и доступность.