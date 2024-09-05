Стоимость базовой версии Active составляет 2 700 000 рублей. Интересно, что те же 2 700 000 стоит и более хорошо оснащенная версия Comfort. Комментариев производителя не было. Интересно, что изначально цена модели стартовала с 3 400 000 рублей, но затем в линейке появились более доступные комплектации.

В России существенно уменьшилась цена на бизнес-седан Chery Arrizo 8, теперь он доступен от 2,7 миллиона рублей. Производитель Chery сообщил о снижении стоимости для всех комплектаций данного седана.

Базовая версия Active теперь оценивается в 2 700 000 рублей, в то время как более оснащенная комплектация Comfort также стоит ту же сумму. Интересно, что изначально стартовая цена данной модели составляла 3 400 000 рублей, но после появления новых, более доступных версий, она была пересмотрена.

Как сообщает auto.ru, причиной снижения цен мог стать выход на рынок нового серьезного конкурента — Geely Preface, который предлагается от 2 700 000 рублей с учетом различных акций.

Chery Arrizo 8, как бизнес-седан, уверенно занимает свою нишу на российском рынке, предлагая хорошее соотношение цены и качества. При снижении цены до 2,7 миллиона рублей, модель становится более доступной для широкого круга покупателей, что может значительно увеличить ее продажи.

Появление Geely Preface также добавляет жару в борьбу за покупателей, предлагая привлекательные условия и акции. Это создает позитивную динамику на рынке, где ценовая конкуренция вынуждает производителей улучшать свои предложения и тянуться к новым стандартам качества. Снижение цен может привести к увеличению интереса к автомобилю и, как следствие, к росту его популярности.

Таким образом, Chery Arrizo 8 получает шанс не только удержаться на плаву в условиях жесткой конкурентной среды, но и занять выгодные позиции среди бизнес-седанов.