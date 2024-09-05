По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), отсутствие уплотнительных колец может привести к небольшим утечкам топлива, которые увеличивают риск возгорания. Ford винит в этом Bosch, утверждая, что поставщик мог допустить ошибку во время производства.

Некоторые автомобили марок Ford и Lincoln 2023, 2024 и 2025 годов будут отозваны. Как выяснили специалисты, в их топливных инжекторах отсутствуют важные элементы — уплотнительные кольца и опорные диски для этих колец.

Согласно информации от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), отсутствие уплотнительных колец может вызвать незначительные утечки топлива, что повышает риск возгорания. Ford считает, что причиной этой проблемы является ошибка производителя деталей — компании Bosch.

Владельцы данных автомобилей могут ощутить запах топлива как внутри, так и снаружи. Более того, транспортные средства могут столкнуться с проблемами при запуске.

К счастью, отзыв касается всего 24 автомобилей в США: среди них 14 моделей Escape 2023-2024 годов, два Explorer 2025 года и пять Mustang 2024 года. Также в списке находятся три Lincoln Corsair 2023 года.

Ford предписал дилерам приостановить продажу и демонстрацию указанных автомобилей, а сами дилеры смогут устранить проблему заменой уплотнительных компонентов. Водители, уже потратившиеся на ремонт, получат компенсацию.

Ford также призывает владельцев указанных моделей проявить бдительность и сообщать о любых подозрительных запахах топлива или проблемах с запуском двигателей. Клиенты могут обратиться к своим дилерам для получения более подробной информации о процессе отзыва и возможной замене комплектующих. Компания уверена, что своевременное обращение в сервис поможет избежать серьезных последствий и обеспечит безопасность на дорогах.

В то же время, специалисты отмечают, что данная ситуация подчеркивает важность контроля качества на всех этапах производства автокомпонентов. Ошибки в поставках могут привести не только к финансовым потерям, но и к снижению доверия со стороны потребителей. Bosch, как крупнейший поставщик автомобильных деталей, находится под пристальным вниманием, и эксперты ждут от компании официальных комментариев по данной проблеме.

Ford продолжает работать над восстановлением репутации и уверенности в своих моделях. На данный момент компания стремится быстро и эффективно разрешить ситуацию, чтобы минимизировать неудобства для своих клиентов. Ожидается, что в ближайшие дни будут предоставлены дополнительные подробности относительно отзывов и исправлений.