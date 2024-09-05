Цены на автодом Toyota Hilux Champ от Carryboy варьируются от 58 500 до 70 000 долларов в зависимости от опций.

Компания Carryboy представила новый автодом, созданный на основе Toyota Hilux Champ - идеальный выбор для любителей кемпинга, желающих получить комфортное место для отдыха прямо в своем грузовике.

Эта модель была впервые показана на запуске Hilux Champ в Таиланде в прошлом году и теперь доступна для покупки. Автодом построен на удлинённой базе Hilux Champ, что обеспечивает более просторное и удобное внутреннее пространство. Модуль также совместим с пикапами Toyota Hilux и Mitsubishi Triton.

Согласно информации от Carryboy, данный автодом способен разместить до шести человек. Он оснащен уютной зоной для отдыха, которая трансформируется в спальное место, а также спальным местом наверху с окном для ночного небесного обзора.

В задней части есть компактная ванная комната с туалетом и душем. Автодом предлагает множество удобств, включая стол для обедов, светодиодное освещение, вместительные шкафы, жалюзи, холодильник, кухонное оборудование, телевизор и кондиционер. Снаружи установлены электрические ступеньки для удобного доступа и складная кухня. Базовая батарея имеет срок службы до 9600 Вт·ч, с возможностью увеличения до 28 800 Вт·ч, а солнечная крыша помогает продлить её работу в солнечные дни.

Автомобиль оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 148 л.с. и предлагается по цене от 58 500 до 70 000 долларов в зависимости от комплектации.

Автодом на базе Toyota Hilux Champ от Carryboy демонстрирует сочетание современных технологий и комфорта. Внутреннее пространство максимально оптимизировано для отдыха, что позволяет даже в удаленных местах чувствовать себя как дома. Качественные материалы отделки и продуманное освещение создают уютную атмосферу для всей семьи.

Солнечная крыша и мощная батарея гарантируют, что у пользователей всегда будет доступ к электроэнергии, что особенно важно во время длительных путешествий. Это делает автодом идеальным решением для активного отдыха или нестандартных походов в природу.

Несомненно, одним из главных преимуществ является возможность трансформации пространства. Carryboy сумел привнести в конструкцию гибкость, которая так важна для современных пользователей.