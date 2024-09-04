По состоянию на август на орбите находилось 6350 спутников Starlink, из которых 6290 были в активном состоянии.

На данный момент, по данным астронома Джонатана Макдауэлла, на орбите находятся 6350 спутников Starlink, из которых 6290 активно работают. Эти спутники располагаются на высоте около 550 километров над Землей и образуют зрелищный ряд ярких точек, перемещающихся по ночному небу. Starlink особенно полезен в тех местах, где традиционная связь нестабильна или вовсе отсутствует.

Несмотря на отсутствие прямых конкурентов на рынке низкоорбитальных спутниковых интернет-услуг, некоторые компании пытаются догнать Starlink, разрабатывая свои собственные аналогичные проекты. Однако Маск заявил, что Starlink обладает значительным технологическим преимуществом, благодаря уже развернутой инфраструктуре и опыту в запуске спутников. Это позволяет компании гарантировать повышенную надежность и стабильность подключения.

Тем не менее, вызовы на горизонте все еще существуют. Критики системы указывают на потенциальные проблемы с космическим загрязнением и нарушением астрономических наблюдений. Ведущие ученые и организации призывают к разработке стандартов, которые помогут минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и сохранить чистоту ночного неба для будущих поколений.