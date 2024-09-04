На данный момент, по данным астронома Джонатана Макдауэлла, на орбите находятся 6350 спутников Starlink, из которых 6290 активно работают. Эти спутники располагаются на высоте около 550 километров над Землей и образуют зрелищный ряд ярких точек, перемещающихся по ночному небу. Starlink особенно полезен в тех местах, где традиционная связь нестабильна или вовсе отсутствует.
Несмотря на отсутствие прямых конкурентов на рынке низкоорбитальных спутниковых интернет-услуг, некоторые компании пытаются догнать Starlink, разрабатывая свои собственные аналогичные проекты. Однако Маск заявил, что Starlink обладает значительным технологическим преимуществом, благодаря уже развернутой инфраструктуре и опыту в запуске спутников. Это позволяет компании гарантировать повышенную надежность и стабильность подключения.
Тем не менее, вызовы на горизонте все еще существуют. Критики системы указывают на потенциальные проблемы с космическим загрязнением и нарушением астрономических наблюдений. Ведущие ученые и организации призывают к разработке стандартов, которые помогут минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и сохранить чистоту ночного неба для будущих поколений.