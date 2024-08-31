Куо ожидает, что iPhone 17 Pro Max получит 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, у iPhone 15 Pro/Pro Max было 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что линейка iPhone 16 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти.

iPhone 17 Pro будет менее производительным – ему достанется 8 ГБ ОЗУ. Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что iPhone 17 Pro Max осенью следующего года превзойдет другие устройства серии iPhone 17, включая Pro версию.

Куо прогнозирует, что iPhone 17 Pro Max будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, в то время как iPhone 15 Pro/Pro Max предложил 8 ГБ. Предполагается, что модель iPhone 16 также сохранит 8 ГБ ОЗУ. Как отмечает Куо, базовая версия iPhone 17 Pro не получит такого значительного увеличения памяти. Apple часто сначала вводит функции камер в Pro Max, а потом — в Pro, и впервые увеличивает объем ОЗУ лишь в старшей модели.

Увеличение многозадачности приведет к большему тепловыделению. По этой причине Куо уверен, что Apple внедрит новую систему охлаждения на основе испарительной камеры, которая будет реализована только в iPhone 17 Pro Max в 2025 году, дополняя существующую графитовую систему охлаждения, используемую в текущих моделях iPhone.

Новая система охлаждения, представленная в iPhone 17 Pro Max, обещает не только улучшить термическую производительность, но и повысить общую эффективность устройства. Это особенно актуально для пользователей, которые активно занимаются многозадачностью и игрой на своем телефоне. Испарительная камера будет способна более эффективно рассеивать тепло, что, в свою очередь, позволит процессору работать на более высокой частоте без перегрева.