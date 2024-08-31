Премьера машины марки, принадлежащей китайскому государственному автоконцерну SAIC, состоялась не в Китае, а в Европе — ведь кроссовер с гибридной силовой установкой в первую очередь нацелен на европейский рынок. Небольшой паркетник выступает в одном классе с Nissan Juke, Renault Captur или Hyundai Kona, но будет ощутимо дешевле конкурентов.

Китайско-британская марка MG представила новое поколение кроссовера MG ZS. Дебют модели, принадлежащей китайскому автогиганту SAIC, состоялся в Европе, что подчеркивает её нацеливание на европейский рынок с гибридной силовой установкой. Новый кроссовер соперничает с такими моделями, как Nissan Juke, Renault Captur и Hyundai Kona, однако, будет значительно доступнее по цене.

SAIC является одним из ключевых игроков китайской автомобильной индустрии и по-прежнему удерживает титул крупнейшего производителя в стране, выпустив в прошлом году 4,91 миллиона машин, включая как собственные бренды, так и зарубежные. Несмотря на невысокую популярность MG на внутреннем рынке, этот бренд активно экспортирует автомобили — в прошлом году за пределами Китая было продано около 700 тысяч автомобилей.

MG успешно закрепилась в Европе, реализовав 231 тысячу машин благодаря популярности электромобиля MG4 и недорогих гибридных моделей. Новый кроссовер MG ZS второго поколения сохраняет традиционный внешний вид и размеры около 4,3 метра. Интерьер выполнен в сдержанном стиле с современными элементами, включая 12,3-дюймовый экран мультимедиа и виртуальный приборный щиток.

На выбор предлагаются три варианта двигателя, но в Европу будет поставляться исключительно гибридная версия MG ZS Hybrid+. Данный силовой агрегат является общим с хэтчбеком MG3 и включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с., а также трехступенчатую автоматическую трансмиссию с интегрированным электромотором. Общая мощность установки достигает 194 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды.

Бензиновый мотор работает по экономичному циклу Аткинсона и в основном используется для поддержания стабильной скорости и подзарядки аккумулятора мощностью 1,83 кВт·ч через 45-киловаттный генератор. При ускорении преобладает электромотор мощностью 136 л.с. Из утечек австралийских сертификационных документов стали известны характеристики обычных не-гибридных кроссоверов: 1,5-литровый атмосферный двигатель с мощностью 110 или 114 л.с. работает с бесступенчатым вариатором, тогда как 162-сильный турбомотор комплектуется шестиступенчатым автоматом. Все модели имеют передний привод, полный привод не предусмотрен.

В отличие от предшественника MG ZS, полностью электрическая версия разрабатываться не будет; ее заменит новая модель на базе хэтчбека MG4.

В европейских дилерских центрах новинка появится в октябре 2024 года. Анонсированная цена для Великобритании составляет от 21 995 фунтов стерлингов, что ниже цены гибридных версий моделей Nissan Juke, Renault Captur и Hyundai Kona.



