По мнению главного аналитика портала Banki.ru, Богдана Зварича, в сентябре Центробанк России сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых.

Эксперты, опрошенные Banki.ru, поделились ожиданиями относительно изменений ключевой ставки в России до конца текущего года. Главный аналитик портала, Богдан Зварич, выражает мнение, что в сентябре Центробанк сохранит ставку на уровне 18% годовых. Он также предполагает, что уже в октябре или декабре возможно ужесточение монетарной политики и не исключает повышения ставки до 19-20% в ответ на возможный рост инфляции.

Денис Попов, главный аналитик ПСБ, указывает, что согласно базовому сценарию, ключевая ставка останется прежней до завершения 2024 года. Однако он подчеркивает наличие значительного риска ее повышения до 20% уже на октябрьском заседании. Существенным фактором для остановки повышения может стать замедление инфляции к концу года.

Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ, считает, что увеличение ключевой ставки до 20% к концу года является наиболее вероятным развитием событий, отметив, что темпы кредитования превышают прогнозы Центрального банка.

Напомним, что на заседании 26 июля ЦБ России увеличил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, подняв ее с 16% до 18% годовых.

Согласно мнению экспертов, ключевая ставка в 2024 году может остаться под давлением внешних и внутренних экономических факторов. Среди них – неопределенность на международной арене, колебания цен на нефть и ситуация с инфляцией в стране. Учитывая эти обстоятельства, аналитики не исключают возможность корректировок в сторону повышения ставки, особенно если инфляционные показатели не будут радовать.

По мнению Максима Григорьева, руководителя аналитического отдела Альфа-Банка, изменения в монетарной политике также могут зависеть от динамики потребительских цен. Если инфляция останется на высоком уровне, то это может привести к необходимости более агрессивного подхода со стороны Центробанка.

В то же время, позитивные сигналы из экономики, такие как рост потребительского спроса и стабильность валютного рынка, могут смягчить шок от повышения ставки и создать условия для ее стабилизации. В таком случае ключевая ставка может оставаться на уровне 18-19% вплоть до конца 2024 года, если не произойдут кардинальные изменения в экономической ситуации.