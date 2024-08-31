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Виталик Бутерин предлагает использовать airdrop для тестирования блокчейн-систем идентификации
Эти системы могут гарантировать, что токены попадут к реальным членам сообщества, вознаградив их за участие в проекте. Он также предлагает продавать токены со скидкой для ещё более равномерного распределения токенов, укрепляя реальную заинтересованность в успехе проекта.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил инновационный подход к использованию airdrop, который подразумевает бесплатное распределение токенов. Он считает, что этот метод может послужить для тестирования блокчейн-систем идентификации, гарантируя, что токены получат настоящие участники сообщества и наградят их за активное участие в проекте.

Кроме того, Бутерин предлагает реализовать продажу токенов по сниженной цене, что ещё больше упростит и уравновесит распределение, способствуя реальной заинтересованности в успешном развитии проекта.

По его мнению, airdrop представляет собой перспективное начальное применение технологии Zero-Knowledge (ZK) и идентификации через блокчейн. Он выделил ключевые цели для таких раздач:

  1. Распределение токенов среди настоящих членов сообщества;

  2. Награждение за подтверждённый вклад;

  3. Обеспечение справедливости;

  4. Защита от злоупотреблений, таких как агрессивное фермерство.


Эти цели напрямую согласуются с задачами систем идентификации, что делает airdrop разумным инструментом для проверки работы созданных решений в реальных условиях.

#безопасность #ethereum #блокчейн #токены #виталик бутерин #сообщество #airdrop #идентификация #распределение #zero-knowledge
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