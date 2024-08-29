Ожидается, что свободный денежный поток 15 ведущих компаний в данных сферах к 2026 году возрастет до 52 миллиардов долларов, что почти вдвое больше их аналогичного совокупного показателя на конец 2021 года.

Ведущие мировые предприятия в области обороны и аэрокосмической отрасли ожидают исторически высоких доходов в течение следующих трёх лет благодаря значительному увеличению государственного финансирования на разработку нового вооружения, обусловленного нарастающей геополитической напряжённостью. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на анализ, подготовленный исследовательской группой Vertical Research Partners.

По данным исследования, свободный денежный поток 15 крупнейших компаний в этих отраслях к 2026 году вырастет до 52 миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем показатель на конец 2021 года.

Прогнозируемая прибыль пяти крупнейших американских оборонных производителей составит 26 миллиардов долларов за три года. В Европе больше получат BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, чей общий свободный денежный поток может увеличиться более чем на 40%.

Основными факторами роста прибыли являются конфликт в Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Увеличение государственных заказов обусловлено не только текущими конфликтами, но и долгосрочной переоценкой стратегий национальной безопасности в различных странах. Оборонные подрядчики инвестируют в новые технологии, такие как беспилотные системы и киберзащита, что также нарастает в свете современных угроз. Производители, стремящиеся удовлетворить возрастающий спрос на высококачественные оборонные изделия, укрепляют свои исследования и разработки.

Кроме того, правительственные бюджеты стран, особенно в Европе и Северной Америке, пересматриваются в сторону увеличения. Множество стран укрепляет свои оборонные возможности для противодействия внешним угрозам.