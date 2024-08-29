На 2024 год пришлись десять самых загруженных дней с точки зрения переводов, большинство из которых пришлось на конец апреля и далее.

В 2024 году биткоин установил ряд рекордов по объему транзакций. Блокчейн биткоина достиг новых высот: криптовалюта зафиксировала максимальную цену, сеть показала пик хешрейта и сложности, а также зарегистрировала одни из самых высоких комиссий за транзакции. Одним из значительных событий стало 23 апреля, когда количество обработанных транзакций достигло рекордных 927 010.

Этот год ознаменовался десятью наиболее насыщенными днями по количеству переводов, большинство из которых пришлись на конец апреля и последующие дни.

Второе место по загруженности занял 21 июля с 859 629 транзакциями, немного уступая 26 мая с 852 655 переводами. 23 июля майнеры подтвердили 838 977 транзакций. 29 и 22 июля разместились на шестом и седьмом местах с 826 129 и 824 999 транзакциями соответственно.

Интересно, что в августе высокий объем переводов также сохранялся, и, например, 23 августа был зафиксирован 799 839 транзакций. В минувшую субботу биткоин-майнеры подтвердили 794 380 транзакций, что стало десятым по загруженности днём. Многие последователи криптовалюты уверены, что такие достижения будут продолжаться и в 2025 году.