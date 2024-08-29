Это больше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в марте 2022 года в $167 млрд.

Капитализация рынка стейблкоинов достигла более $168 миллиардов. За последнюю неделю суммарная рыночная капитализация этих активов увеличилась на 0,8%, превысив отметку в $168,1 миллиарда. Это является новым рекордом, превосходящим предыдущее значение в $167 миллиардов, зафиксированное в марте 2022 года.

Наименьший уровень капитализации стейблкоинов наблюдался в октябре 2022 года, когда он упал до $122 миллиардов.

С начала текущего года капитализация неуклонно растёт, что по мнению криптоаналитика BTCMarkets Рэйчел Лукас может свидетельствовать о интересе со стороны институциональных инвесторов к цифровым активам.

Dominant стейблкоин USDT с начала 2024 года увеличил свою капитализацию примерно на 28%, поднявшись с $91,68 миллиарда в январе до $117,84 миллиарда на сегодняшний день, что составляет около 70% от общей капитализации всех стейблкоинов.

Несмотря на многообещающие тренды, необходимо учитывать и риски. Регуляторы в разных странах постепенно усиливают контроль над крипторынком, что может оказать влияние на будущую динамику стейблкоинов. Инвесторы должны оставаться внимательными к изменениям в законодательстве и их потенциальному влиянию на рынок стабильных цифровых валют.