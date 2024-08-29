Telegram поднялся на 2-е место в рейтинге самых популярных социальных сетей в App Store в США.

Популярность Telegram резко увеличилась: во Франции, где задержали Дурова, приложение стало самым скачиваемым в категории «Социальные сети». В США также наблюдается рост интереса. По информации techcrunch, Telegram достиг второго места в списке популярных социальных приложений в американском App Store.

Согласно данным App Intelligence от Appfigures, во Франции, где был задержан Дуров, Telegram возглавил список социальных сетей в App Store и занимает третье место по общему количеству загрузок.

В категории популярных приложений (без учета игр) Telegram улучшил свою позицию с 18-й на 8-ю, что на 10 позиций выше по сравнению с прошлой неделей. Это самый высокий результат с начала января 2023 года, по информации Appfigures.

Напомним, что Павел Дуров отказывается сотрудничать с правоохранительными органами. Эмманюэль Макрон отметил, что задержание не связано с политическими мотивами.

24 августа вечером в парижском аэропорту Ле Бурже был задержан Павел Дуров, который может быть осужден на срок до 20 лет за возможное участие в незаконных действиях через платформу Telegram. Официальное сообщение компании Telegram отметило, что Дуров «не имеет ничего, что можно было бы скрыть». 25 августа власти Франции решили продлить его задержание.