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Финансовый портфель
Китай объявил об ограничениях на поставки сурьмы для США, сообщает Foreign Policy
Сурьма может показаться неприметным или не слишком важным материалом, но она жизненно важна в оборонной промышленности, например, в ядерном оружии, инфракрасных головках наведения ракет и оборудовании ночного видения. Ни одна страна не сохраняет столь доминирующее положение в мировой торговле сурьмой, как Китай, на долю которого приходится почти половина всего производства и более 60 процентов импорта США.

С 15 сентября китайские власти требуют от экспортеров лицензий для определенных сурьмяных товаров и технологий. Это означает, что Пекин решит, какие иностранные клиенты будут получать сырье. Как следствие, Соединенные Штаты, очевидно, окажутся в числе тех, кто столкнется с дефицитом этого ключевого минерала.

Вашингтон, осознавая риски зависимости от китайских поставок, стремится диверсифицировать свои источники. Однако, учитывая, что США не добывают сурьму более 20 лет, изменения не произойдут быстро, и страна останется под угрозой со стороны Пекина в вопросах поставок.

В ответ на новые ограничения Пекина, Вашингтон активизирует усилия по развитию внутреннего производства и созданию альтернативных цепочек поставок. Учитывая стратегическую значимость сурьмы для оборонной промышленности, США могут рассмотреть возможность инвестиционных инициатив для стимулирования добычи и переработки этого минерала. Однако финансовые и временные затраты на запуск новых проектов, а также возможные экологические проблемы могут оказаться серьёзными препятствиями.

Кроме того, в рамках диверсификации поставок Вашингтон может обратить внимание на сотрудничество с другими странами-производителями. Развитие партнерства с такими государствами, как Австралия, где также добывается сурьма, может помочь снизить зависимость от китайских источников. Тем не менее, такие альянсы требуют времени и согласования, что делает ситуацию для США ещё более уязвимой в краткосрочной перспективе.

Не менее важным аспектом является технологическая независимость. Госдепартамент и Пентагон могут сосредоточить усилия на разработке альтернативных технологий, которые позволят сократить зависимость от редких минералов. Это потребует значительных инвестиций в исследования и разработки, но наличие  рисков от зависимости от Китая явно требуют решительных шагов.

#сша #китай #пекин #сурьма #редкие минералы #внутреннее производство #диверсификация поставок #контроль экспорта #стратегическая значимость
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