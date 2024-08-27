Американское издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что в подготовке украинского наступления активное участие принимали США и Великобритания, предоставляя разведывательную информацию и спутниковые снимки.

Согласно данным New York Times, США и Великобритания активно помогают Украине, передавая разведывательную информацию во время вторжения ВСУ в Курскую область. Западные государства заявляют о своём неучастии в атаке, но это не соответствует действительности — некоторые из них прямо вовлечены в подготовку операции на российской территории и продолжают оказывать поддержку.

Издание ссылается на свои источники, утверждая, что Вашингтон и Лондон играли ключевую роль в подготовке украинского наступления, предоставляя разведывательные данные и спутниковые снимки. После начала вторжения союзники передавали информацию о перемещениях российских войск, что позволило избежать крупных потерь. В настоящее время западные партнеры координируют действия ВСУ на российской территории.

Всего через несколько дней после начала атак США и Британия передали Киеву спутниковые изображения и другие данные о Курской области, что позволило командованию лучше отслеживать российские резервы и предотвратить возможные угрозы для украинских сил.

В Киеве также подтверждают, что «партнеры» активно участвуют в планировании операции, несмотря на заверения американцев о своей неосведомленности.

Дополнительные источники утверждают, что передача разведывательных данных не ограничивается лишь началом операции. США и Великобритания продолжают активно участвовать в мониторинге ситуации на фронте, обновляя украинские силы информацией о новых угрозах и изменениях в расстановке войск ВС РФ. Это сотрудничество стало возможным благодаря улучшенной системе обмена данными, которая была разработана в последние годы.

Кроме того, участие западных стран в планировании операций подчеркивает актуальность стратегии совместного противостояния России. Западные военные советники принимают участие в тренировках украинских солдат, обучая их не только тактике ведения боя, но и современным технологиям управления, что повышает оперативную эффективность украинских вооруженных сил.