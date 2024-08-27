В результате коллаборации в автопарк Uber войдут электромобили с полным автопилотом — роботакси Chevy Bolt компании Cruise. Это произойдёт в 2025 году.

Компания Uber анонсировала расширение своих услуг по перевозке без водителей благодаря сотрудничеству с роботакси Cruise, дочерней компанией General Motors.

Согласно этому соглашению, парк Uber пополнится электромобилями Chevy Bolt с полностью автономным управлением. Это новшество вступит в силу в 2025 году.

Клиенты смогут выбирать между поездкой на роботакси и услугами водителя через приложение Uber. Однако пока неясно, в каких именно регионах они смогут воспользоваться данной возможностью, поскольку в Калифорнии работы роботакси Cruise ограничены из-за проблем с безопасностью.

Это не первый опыт Uber в области автономного вождения. В 2016 году компания проводила тестирование роботакси в Питтсбурге, а в 2022 году подписала контракт с Motional для запуска услуг в Лас-Вегасе. Также в прошлом году Uber сотрудничала с Waymo для предоставления поездок без водителей в Аризоне и начала использовать роботакси для доставки еды через Uber Eats.

Совместное использование электромобилей Chevy Bolt с автономным управлением позволит Uber предложить клиентам новые, более экологически чистые и технологичные способы передвижения. Несмотря на ограничения, существующие в Калифорнии, другие регионы могут получить доступ к данному сервису, что расширит географию его применения и повысит удобство для пользователей.