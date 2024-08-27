Такое смелое ожидание экспертов связано с одобрением спотовых биржевых фондов на основе биткоина и эфира в США. В настоящее время все 12 биткоин-ETF управляют активами на сумму более $788 млрд, Ethereum-ETF в совокупности владеют почти $88 млрд.

Согласно оценкам специалистов венчурной компании 1Confirmation, в ближайшие пять лет в мире криптовалют произойдут значительные изменения. Одно из таких изменений заключается в том, что Эфириум обойдет Биткойн по объему рыночной капитализации.

Данная идея основана на утверждении, что в США будут одобрены спотовые ETF на основе Биткойна и Эфириума. В настоящий момент все 12 биткойн-ETF суммарно управляют активами, превышающими 788 миллиардов долларов, тогда как Ethereum-ETF владеют почти 88 миллиардами долларов.

Аналитики 1Confirmation прогнозируют, что рыночная капитализация Эфириума, которая составляет около 321 миллиарда долларов, к 2029 году может перевалить за 1,2 триллиона долларов, показав рост несмотря на статус Биткойна как "цифрового золота".

Кроме того, эксперты отмечают, что полезность Эфириума для децентрализованных приложений и финансирования значительно увеличивает его привлекательность для крупных инвесторов, тогда как менее инновационные тренды, такие как мемные монеты и NFT, могут уступить место новым активам, способным вызовет интерес криптосообщества.

Это предсказуемое преобладание Эфириума над Биткойном также связано с растущим интересом к децентрализованным финансам (DeFi) и экосистеме смарт-контрактов. Эфириум предоставляет разработчикам возможность создавать сложные децентрализованные приложения, которые могут трансформировать традиционные финансовые услуги и позволить пользователям взаимодействовать на новом уровне.

Еще одним значимым фактором является глобальная интеграция технологий блокчейн и криптовалют в различные секторы экономики. С увеличением числа компаний, которые принимают блокчейн для решения бизнес-задач, Эфириум может стать предпочтительной платформой благодаря своей гибкости и многообразию возможностей. Это может еще больше укрепить позиции Эфириума на рынке и увеличить его капитализацию.