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Финансовый портфель
Astroscale заключила сделку на $90 млн по выводу ракетной ступени с орбиты к концу десятилетия
Проект, финансируемый Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), является продолжением миссии ADRAS-J компании, в рамках которой недавно была завершена детальная орбитальная инспекция 12-летней верхней ступени японской ракеты H-2A.

Японская компания Astroscale заключила контракт на сумму 90 миллионов долларов с целью демонтажа ракетной ступени, оставшейся на орбите Земли. Проект ADRAS-J2 призван освободить космическое пространство от трехтонной ступени высотой 11 метров с помощью роботизированной руки, которая сработает, чтобы столкнуть эту массу в атмосферу Земли, где она сгорит, символизируя технологический прорыв в борьбе с космическим мусором.

Поскольку эта верхняя ступень ракеты H-2A с 2009 года вращается на высоте 600 километров после вывода на орбиту спутника GOSAT, она лишь одна из сотен устаревших объектов, оставленных в околоземном пространстве. В заявлении Astroscale подчеркивается: «Неподготовленные объекты на орбите создают дополнительные проблемы, так как они лишены технологий для стыковки, обслуживания или удаления».

Компания также развивает еще две миссии по утилизации космического мусора. В июле Astroscale подписала контракт с Eutelsat OneWeb на удаление спутника с магнитной стыковочной пластиной в 2027 году, продолжая свою миссию по очистке орбиты.

Ещё один концептуальный космический аппарат Astroscale, оснащённый изящной роботизированной рукой, в настоящее время находится на рассмотрении в Космическом агентстве Великобритании для возможного устранения двух устаревших британских спутников.

Миссия ADRAS-J2 может быть осуществлена уже к 2027 году. Европейское космическое агентство (ESA) также активно развивает проект по устранению фрагмента космического мусора, именуемый ClearSpace-1, который нацелен на гораздо меньший спутник Proba-1 весом 207 фунтов (94 кг).

Космический мусор стал серьёзной угрозой для отрасли. По данным ESA, на орбите вращается около 40 500 объектов размером более 4 дюймов (10 см), включая старые спутники, отработанные ступени ракет и остатки, образовавшиеся в результате столкновений и взрывов. Кроме того, в околоземном пространстве разбросано 1,1 миллиона предметов размером от 0,4 до 4 дюймов (от 1 до 10 см), а объекты меньше 0,4 дюйма (1 см) приближаются к 130 миллионам.

Этот мусор стремительно кружит вокруг Земли, угрожая всем на своём пути. С увеличением числа работающих спутников растут опасения по поводу неизбежных столкновений, ведь наземные радары способны распознавать лишь крупные фрагменты. Столкновения крупных объектов вызывают особую тревогу, создавая тем самым огромные облака обломков. Поэтому активное удаление космического мусора становится ключевым для сохранения безопасной космической среды. Неконтролируемый каскад столкновений, известный как синдром Кесслера, может сделать орбиту планеты непригодной для использования на десятилетия.

Одной из основных задач, стоящих перед научным сообществом, является разработка эффективных технологий для удаления космического мусора. Проект Astroscale с его роботизированной рукой представляет собой важный шаг в этом направлении, позволяя осуществлять точные маневры для захвата и вывода из строя устаревших спутников. Такие разработки могут значительно снизить риск столкновений и обеспечить долгосрочную безопасность для активно работающих космических аппаратов.

КлирСпейс-1, реализуемый Европейским космическим агентством, также демонстрирует пример инновационного подхода к этой проблеме. Выполняя миссию по захвату небольшого спутника Proba-1, проект предоставляет возможность отработать технологии, которые впоследствии могут быть применены к более крупным объектам. Эти усилия подчеркивают важность международного сотрудничества в борьбе с космическим мусором.

Принимая во внимание растущее количество спутников, введенных в эксплуатацию, крайне важно не только разрабатывать новые технологии, но и внедрять политики, направленные на снижение создания мусора в будущем. Инвестиции в исследование и развитие способов предотвращения образования обломков, такие как ответственные процедуры вывода из эксплуатации, могут оказаться столь же важными, как и сами технологии удаления.

#спутники #космический мусор #космические технологии #утилизация #astroscale #adras-j2 #h-2a #орбитальные миссии #очистка орбиты #экология космоса
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