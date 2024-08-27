Её целью станет привлечение разработчиков приложений из разных секторов: развлечения, игры, финансы и многое другое.

Компания Sony представила Soneium — инновационную сеть второго уровня, рожденную в недрах Sony Block Solutions Labs, совместного предприятия Sony Group (TYO:6758) и сингапурской Startale Labs. Эта платформа будет функционировать на блокчейне Ethereum, став притяжением для разработчиков из разнообразных индустрий — от развлечений и игр до финансов и многого другого.

Запуск тестовой сети Soneium возложен на плечи Astar Network, а среди партнеров Sony Block Solutions Labs значатся выдающиеся web-3-компании, такие как Optimism, Circle, Alchemy, The Graph и Chainlink.

Точная дата старта сети Soneium пока остаётся в тени, но представители совместного предприятия уверены, что её тестовая версия будет увенчана инструментами, позволяющими разработчикам уверенно ориентироваться в глобальных требованиях создания приложений.

Сила Sony Group заключена в глубоких каналах распространения и обширной базе пользователей. «С помощью Soneium мы сможем создать то, что необходимо людям, и выйти за рамки Web3», — утверждает директор Sony Block Solutions Labs Сота Ватанабе. Он также добавил, что в будущем Soneium предложит защиту прав создателей контента и новые механизмы справедливого распределения прибыли.

В рамках Soneium разработчики смогут создавать децентрализованные приложения с использованием мощной инфраструктуры, предлагающей высокую пропускную способность и низкие комиссии за транзакции. Эта платформа откроет новые горизонты для стартапов и крупных компаний, позволяя им внедрять инновационные решения и расширять свои возможности на быстрорастущем рынке Web3.

Партнерство с такими технологическими лидерами, как Optimism и Chainlink, предоставит пользователям Soneium доступ к передовым инструментам и протоколам, способствующим развитию и масштабированию приложений. Кроме того, возможности интеграции с другими блокчейн-экосистемами откроют новые пути для межсетевой коммуникации и совместимости, что станет важным шагом к созданию более интегрированного цифрового пространства.

Система защиты прав создателей контента, которую планирует внедрить Soneium, сделает ее особенно привлекательной для художников, музыкантов и разработчиков. Это позволит обеспечить справедливую компенсацию их труда и поддержит творческих людей в эпоху цифровизации. В свою очередь, механизмы распределения прибыли окажут положительное влияние на экосистему, способствуя ее устойчивому развитию и привлечению новых участников.