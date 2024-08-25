Выплата будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период на количество членов семьи.

В России с 2026 года семьи, воспитывающие двоих и более детей и имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов, смогут ежегодно получать новую семейную налоговую выплату. Об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, Александра Осаволюк, в интервью РИА Новости.

Экономист объяснила, что размер выплаты будет определяться путем деления одной двенадцатой общей суммы доходов за предыдущий год на количество членов семьи. Это позволит вернуть часть уплаченных налогов в размере 7 процентов от общей суммы доходов. Для таких семей ставка НДФЛ составит 6 процентов вместо привычных 13.

Закон, регулирующий данную выплату, был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 июля. Этот документ устанавливает условия для назначения выплат работающим родителям, усыновителям и опекунам. Поддержка будет предоставляться гражданам, постоянно проживающим на территории России и являющимся налоговыми резидентами, чей НДФЛ за предыдущий год уплачен.