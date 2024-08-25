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Владельцы Tesla выражают недовольство в связи с последней версией программного обеспечения, которое, как утверждается, выводит их автомобили на перекресток, игнорируя красный сигнал светофора. Эта проблема вызывает серьезные опасения, учитывая, что компания уже находится под федеральным расследованием из-за инцидентов, связанных с автономным вождением, некоторые из которых завершились трагически.

Видеозапись на YouTube запечатлела момент, когда водитель в панике воскликнул: «Не делай этого! Это красный свет!» — когда его машина не собиралась останавливаться в Ньюарке, штат Нью-Джерси.





Владельцы Tesla все более настойчиво требуют от компании решения проблемы с программным обеспечением, которое, по их мнению, ставит под угрозу безопасность не только пассажиров автомобилей, но и других участников дорожного движения. Подобные инциденты, когда автомобили игнорируют красный свет светофора, подрывают доверие к автономным технологиям и вызывают вопросы о готовности Tesla к массовому внедрению этих систем.

Пока компания обещает обновления, пользователи продолжают делиться своими историями, с каждым днем растет беспокойство. Пользователи требуют более строгих проверок перед внедрением новых версий программного обеспечения, настаивая на необходимости тестирования в реальных условиях.

Обеспокоенность растет и в связи с амбициозными планами Илона Маска запустить службу роботакси. Многие эксперты в области безопасности указывают на необходимость тщательной оценки последствий для общественной безопасности, прежде чем такие технологии будут внедрены в повседневную практику.