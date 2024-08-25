Похоже, некоторые грядущие системные платы для новых процессоров AMD и Intel будут иметь более удобные и простые механизмы извлечения видеокарт из слотов PCIe.

У Asus новая технология называется PCIe Q-Release Slim GPU. Суть в том, что просто потянув за левую сторону видеокарты, ее можно легко извлечь. Это очень удобно и интуитивно.

У MSI механика EZ PCIe Release работает иначе – здесь предусмотрена отдельная кнопка с правой стороны платы. Эта кнопка не перекрывается видеокартой, что делает систему также удобной, хотя и менее продвинутой по сравнению с решением Asus.

Новые механизмы извлечения ожидаются на материнских платах с чипсетами 800-й серии для AMD и на платах Intel, предназначенных для процессоров Arrow Lake. Учитывая, что современные видеокарты часто имеют внушительные размеры, такие улучшения действительно сделают жизнь пользователей легче.





Система Asus с PCIe Q-Release Slim GPU предлагает интуитивное решение, которое станет настоящим спасением для пользователей. С помощью одного движения руку можно быстро освободить адаптер.





MSI, в свою очередь, с механикой EZ PCIe Release предоставляет ещё одно эффективное решение. Кнопка, расположенная отдельно, также отменяет необходимость в сложных маневрах и усилиях при вытаскивании карты. Это особенно полезно в условиях ограниченного пространства внутри корпуса. С такими нововведениями, работая с современными ПК, пользователи заметно упростят свою жизнь.