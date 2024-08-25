В отличие от топовой версии President 7 у «престижного» Exeed VX нет автозатемняемого зеркала заднего вида, систем ионизации и автоматической ароматизации воздуха в салоне, нет автопарковщика, коленной и передней центральной подушек безопасности.

Премиум-бренд Exeed представил новую версию своего флагманского внедорожника Exeed VX, которая теперь доступна в комплектации Prestige. Эта версия 2024 года стоит 5,9 миллиона рублей, что на 650 тысяч рублей меньше, чем более состоятельная комплектация President 7.

Снижение цены связано с рядом упрощений в оборудовании. В отличие от топовой версии, «престижная» модель не включает в себя автозатемняемое зеркало заднего вида, системы ионизации и автоматической ароматизации в интерьере, а также функции автопарковки и некоторые системы безопасности, такие как коленная и передняя центральная подушки. Кроме того, убрали переднюю розетку на 12В, а чтобы воспользоваться сервисами Exeed Connect, теперь придется заплатить.