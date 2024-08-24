Если ранее машина предлагалась с бензиновым мотором, то сейчас под капотом прописалась гибридная силовая установка.

На китайском рынке дебютировала обновленная версия внедорожника BAIC BJ60, известная как Thunder. Если ранее данная модель оснащалась только бензиновым двигателем, то теперь под её капотом располагается гибридная силовая установка. Это позволит ей активно соперничать с такими автомобилями, как Tank 400 и BYD Leopard 5.

Гибридная система включает в себя 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с., который выполняет роль генератора, заряжающего тяговую батарею для двух электромоторов. Суммарная мощность системы составляет внушительные 548 л.с. На электротяге внедорожник может проехать до 152 км, а общий запас хода достигает 1200 км.

BAIC BJ60 Thunder привлекает внимание не только своими размерами, но и современным дизайном, который сочетает в себе элементы внедорожника и стильного кроссовера. LED-оптика и массивные колесные арки подчеркивают его внедорожные качества.

Интерьер BJ60 Thunder выполнен с акцентом на комфорт и высокие технологии. Кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией обеспечивают максимальное удобство, а просторный салон позволяет удобно разместиться как водителю, так и пассажирам. Дополнительные функции, такие как адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке, делают поездки безопасными и приятными.

С точки зрения производительности, BAIC BJ60 Thunder оснащен мощным двигателем, который демонстрирует отличные динамические характеристики как на трассе, так и на сложных маршрутах.