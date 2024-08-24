Как рассказали в пресс-службе, маркетплейс обеспечит удобный выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна».

Платформа создана с целью упростить малым и средним предприятиям доступ к современным технологиям, которые помогают оптимизировать бизнес-процессы и повышать конкурентоспособность. Удобный интерфейс маркетплейса позволяет быстро находить необходимые решения, а также легко интегрировать их в уже существующие системы. Каждая услуга сопровождается детальным описанием и рекомендациями по ее использованию, что делает выбор максимально информированным.

Среди представленных решений можно выделить инструменты для автоматизации управления, которые позволяют существенно сократить временные затраты на рутинные задачи. Кроме того, услуги в области информационной безопасности гарантируют защиту данных и минимизацию рисков, связанных с кибератаками, что особенно важно в современных условиях.

Благодаря доступности мощных инструментов искусственного интеллекта, малый и средний бизнес получает возможность анализировать большие объемы данных, предсказывать тренды и адаптироваться к изменениям на рынке. В условиях растущей конкуренции такие технологии становятся важнейшим фактором успеха.

Российское программное обеспечение и оборудование доступно на платформе, а также сервис управления командами, интеллектуальное решение для встреч и задач, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

ИНН и ОГРН - достаточно для оформления покупки.