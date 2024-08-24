Как пояснили в компании, Nokia и Axiom Space совместно внедрят возможности высокоскоростной сотовой сети в AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), поддерживая передачу HD-видео, телеметрических данных и голоса на расстояние в несколько километров на Луне. Это позволит членам экипажа Artemis III снимать видео в реальном времени и общаться с диспетчерами миссии на Земле, пока они исследуют лунную поверхность.

В рамках амбициозного проекта Artemis III, компания Nokia совместно с Axiom Space намерена внедрить высокоскоростную сотовую связь 4G/LTE в скафандры нового поколения. Эта инновация обеспечит безопасную и надежную связь для астронавтов во время их работы на лунной поверхности.

Интеграция сотовой сети от Nokia в AxEMU представляет собой прорыв в области космической связи. Система обеспечит надежную передачу HD-видео, телеметрических данных и голосовых сообщений, что существенно улучшит взаимодействие между астронавтами и диспетчерами на Земле. Особенно важно, что связь будет доступна на расстоянии до нескольких километров на Луне, устраняя пробелы в коммуникации, которые ранее ставили под угрозу безопасность и эффективность миссий.

Artemis III, следующая миссия NASA, получит уникальные возможности для координации действий команды, что будет критически важно в условиях лунной поверхности. Наличие четкой и устойчивой связи позволит астронавтам не только получать своевременные инструкции, но и делиться ценными данными о проводимых исследованиях и открытых находках в реальном времени. Решение о внедрении этой технологии подчеркивает стратегическую важность связи в современных космических исследованиях и открывает новые горизонты для будущих экспедиций на Луну и за ее пределами. Совместные усилия Nokia и Axiom Space станут основой для создания более связанных и безопасных космических миссий в будущем.

Развертывание первой сотовой сети на Луне осуществляется в рамках миссии IM-2, запланированной на 2024 год. Система связи, созданная Nokia Bell Labs, будет адаптирована для установки в скафандр AxEMU, интегрируясь с портативной системой жизнеобеспечения. Такой подход позволит максимизировать функциональность скафандров и улучшить условия работы астронавтов на Луне.