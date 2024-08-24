Причина отзыва — проблемы с обшивкой крыши, которая может оторваться, увеличивая риск столкновения. За полгода Tesla уже отозвала около 2,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью. По этому показателю ее опережает лишь Ford Motor, которая отозвала в Америке около 3,6 миллиона автомобилей.

Компания Tesla объявила о отзыве 9136 внедорожников Model X в США. Согласно сообщениям от Reuters, основанным на данных Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), основной причиной этого шага являются проблемы с обшивкой крыши, которая может отрываться, что увеличивает риск аварий.

Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные между 2016 и 2022 годами, и касается возможных дефектов в процессе производства. Tesla уже начала уведомлять владельцев об этом событии, призывая их принять соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Проблема с крышей может не только создать непосредственную угрозу для водителей и пассажиров, но и привлечь внимание к более широким вопросам качества сборки и надежности автомобилей компании. Tesla пытается минимизировать негативные последствия для своей репутации, активно работая над исправлением ситуации и предлагая владельцам бесплатные проверки и ремонты.

Компания уверяет, что все возможные меры уже предприняты для детального изучения ситуации и недопущения подобных инцидентов в будущем. Это событие подчеркивает важность постоянного контроля и модернизации стандартов безопасности в автомобильной промышленности.

За последние полгода Tesla уже отозвала около 2,6 миллиона автомобилей по различным причинам, связанным с безопасностью. Этот показатель ставит компанию на второе место после Ford Motor, которая отозвала примерно 3,6 миллиона автомобилей в Америке.

В августе поступила информация о том, что в Китае также будет осуществлен отзыв более полутора миллионов машин, включая модели Model S, Model X, Model 3 и Model Y, также из-за вопросов безопасности.

Кроме этого, в конце мая Tesla приняла решение о отзыве 125 227 машин из-за сбоя в системе предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности. Вопросы безопасности остаются важной темой для компании и ее клиентов.