Ранее о намерении начать собирать КамАЗы заявляли в африканских странах — Анголе и Демократической Республике Конго.

Киргизия нацелилась на организацию производства автомобилей КамАЗ на своей территории. Как сообщает агентство ТАСС, данную информацию озвучил Елдос Сагымбаев, главный специалист управления промышленности Минэкономики страны.

В условиях сложившейся глобальной экономической неопределенности, обсуждение запуска сборки российских автомобилей в рамках Евразийского экономического союза приобретает особую значимость. Это не только создает новые рабочие места и способствует развитию местной экономики, но и формирует устойчивую базу для технологического обмена между странами-участницами. Совместное производство тяжелых грузовиков на базе китайской марки Shacman, согласно ранее подписанному соглашению, станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и интеграции производственных мощностей.

Проект подразумевает использование современных технологий и методов, что позволит повысить качество выпускаемой продукции и снизить себестоимость. В рамках данной инициативы предусмотрены также программы обучения и повышения квалификации специалистов, что, в свою очередь, обеспечит долгосрочную конкурентоспособность на рынке.

Стоит отметить, что аналогичные планы по сборке КамАЗов ранее анонсировались в таких странах, как Ангола и Демократическая Республика Конго.

Крупнейший российский производитель грузовиков также намерен расширить линейку своей продукции, введя в ассортимент пассажирский транспорт, включая троллейбусы. Эта инициатива соответствует текущим условиям, связанным с переходом на отечественные запчасти в условиях западных санкций.