Для сравнения, в январе-июле 2023 года стоимость экспорта российской муки в Китай оценивалась в 22,42 миллиона долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель упал на 7,03 миллиона.

В первые семь месяцев 2024 года наблюдается значительное сокращение поставок российской муки в Китай, составившее 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Суммарная стоимость экспорта пшеничной и ржано-пшеничной муки упала до 15,39 миллиона долларов, что вызывает серьезные опасения у российских производителей.

Для сравнения, в январе-июле 2023 года этот показатель составил 22,42 миллиона долларов, что дает нам снижение на 7,03 миллиона долларов всего за год.

Несмотря на это падение, Россия продолжает оставаться на втором месте среди крупнейших экспортеров муки в Китай, уступая только Японии, экспорт которой составил 16,32 миллиона долларов. Франция же замкнула тройку лидеров с результатом 6,47 миллиона долларов.

Эта ситуация подчеркивает серьезные изменения в аграрной политике Китая, который, похоже, стремится снизить зависимость от российской продукции и диверсифицировать свои источники. Влияние данных факторов на экономическое сотрудничество двух стран не следует недооценивать. Китайская экономика, стремясь обеспечить продовольственную безопасность и устойчивый рост, ищет новые пути для улучшения своих отношений с другими партнерами.

Эти колебания в объемах импорта могут привести к более глубоким экономическим последствиям для России. Многие эксперты в области сельского хозяйства и международной торговли начинают задаваться вопросами о том, как данный тренд отразится на производственных мощностях российской агропромышленности.