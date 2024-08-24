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Ульяновский автомобильный завод запустил продажи «буханки» с двигателем класса «Евро-5»
Доплата за экологичный мотор, как утверждается на сайте, составляет 20 тысяч рублей, однако в случае бортовой версии стоимость меняется с 1,23 миллиона до 1,45 миллиона рублей из-за отсутствия скидки.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) объявил о старте продаж обновленной модели "буханки" СГР с двигателем экологического стандарта "Евро-5". 

Согласно информации на официальном сайте, за экологичный мотор необходимо доплатить 20 тысяч рублей. Однако в случае бортовой версии стоимость варьируется от 1,23 миллиона до 1,45 миллиона рублей, что обусловлено отсутствием скидки. 

Для версии "Экспедиция" цена увеличится с 1,575 миллиона до 1,745 миллиона рублей, для комбинированной версии — с 1,25 до 1,47 миллиона, грузовой — с 1,255 до 1,475 миллиона, а для автобусной модификации — с 1,32 до 1,54 миллиона рублей.

Автомобиль, о котором идет речь, бесспорно, продолжает вызывать интерес у покупателей благодаря своему удобству и универсальности. Под капотом ЗМЗ-409055 с мощностью 112 лошадиных сил скрывается высокая надежность и простота в обслуживании, что делает эту модель привлекательной для владельцев, использующих её в самых различных условиях. 

С пятиступенчатой механической коробкой передач, производимой компанией BAIC, водители получают уверенность в плавности переключений и маневренности на дороге. УАЗ успешно выступает защитником уникальности "буханки", подчеркивая, что, несмотря на критику, она остается единственным в своем роде предложением на рынке, что является доказательством её бессменной популярности.

Спрос на эту модель сохраняется, так как она обладает настоящими качествами работы в различных сферах: от сельского хозяйства до туристической индустрии. В условиях сложных российских дорог и непредсказуемого климата "буханка" демонстрирует свою практичность, оставаясь доступной и незаменимой для своих владельцев.

#внедорожник #сельское хозяйство #автомобильная индустрия #обновленная модель #змз-409055 #механическая коробка передач #российские дороги #уаз &quot;буханка&quot; #цены на уаз #экологический стандарт евро-5
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