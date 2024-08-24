Президент СНП Геннадий Шмаль отметил, что поставки нефти из РФ сократились незначительно, так как экспорт удалось переориентировать на восточные рынки. Среди главных покупателей Шмаль назвал Китай, Индию и Турцию. «Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься», — подчеркнул глава СНП.

В условиях продолжающихся западных санкций спрос на российскую нефть демонстрирует устойчивость. Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России, в интервью РИА Новости отметил, что экспорт российской нефти, хотя и сократился немного, успешно переориентировался на восточные рынки. Это подтверждается ростом поставок в страны Азии, где спрос на энергоносители продолжает расти.

Кроме того, новые контракты с Китаем и Индией свидетельствуют о стремлении России укрепить свои позиции в качестве надежного поставщика. Экспортные маршруты также претерпели изменения: морские пути и трубопроводы, направленные на восток, были проработаны для обеспечения стабильности поставок. В таких условиях российская нефтяная отрасль демонстрирует гибкость и адаптивность, что позволяет компенсировать потери на традиционных рынках.

Государственная экономическая политика, направленная на поддержку местного производства и внедрение инновационных технологий в области добычи углеводородов, формирует дополнительные условия для дальнейшего прогресса сектора. Поэтому, несмотря на внешние вызовы, нефтяная отрасль России уверенно движется вперед, открывая новые возможности для партнерства и инвестиций.

Ключевыми игроками на этом рынке остаются Китай, Индия и Турция. Шмаль подчеркнул: «Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Нефть нужна людям, и от этого никуда не деться». Эксперт добавил, что потолок цен на российскую нефть не был эффективным и фактически провалился. Средняя цена за баррель составляет 65-70 долларов, что превышает установленный предел в 60 долларов.

Он также отметил, что поставки нефти в Китай и Индию значительно увеличиваются: «Наша нефть течет рекой в эти страны». Потребности в энергоносителях в этих государствах, по его словам, очень высоки, что открывает новые возможности для повышения товарооборота с ними.