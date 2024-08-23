Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

В рамках новой системы индексации, помимо повышения пенсионных выплат, предусмотрены и дополнительные меры по поддержке граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации. По словам Татьяны Подольской, такие шаги помогут улучшить уровень жизни пенсионеров и адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям.

Согласно прогнозам экспертов, изменения в законодательстве позволят не только повысить устойчивость пенсионной системы, но и снизить социальную напряженность в обществе. Важно отметить, что индексация будет производиться с учетом региональных особенностей и ценовой динамики, что сделает её более справедливой и прозрачной.

Кроме того, в связи с новыми правилами, ожидается увеличение интереса к пенсионной системе со стороны молодежи. Повышение прозрачности и доступности информации о начислениях и индексациях может стать мощным стимулом для будущих пенсионеров более активно участвовать в формировании своей финансовой безопасности.

Таким образом, дважды в год проводимая индексация станет важным шагом к модернизации пенсионной системы Российской Федерации, создавая необходимые условия для экономической стабильности и социальной справедливости.

С 2025 года переход на двухэтапную индексацию будет происходить на основе фактических данных об инфляции, а не прогнозов. Эксперт отметила, что в 2024 году рост пенсий составит лишь 7,5%, что значительно отстает от темпов роста цен на основные виды товаров и услуг.

Финансовое бремя для пенсионеров увеличивается, особенно в свете роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который в этом году составляет 9,8%. Цены на лекарства также не остались в стороне, увеличившись на 3,3% за первые пять месяцев.

Важные изменения ожидают и пенсионеров старше 80 лет, которые с 2025 года начнут получать автоматизированные выплаты. Параллельно сохранятся и другие социальные выплаты для уязвимых категорий граждан.