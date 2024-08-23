Впервые производство моделей Mercedes-Benz S-класса будет осуществляться всего в одну смену, а почти 1500 сотрудников предприятия будут предупреждены о сокращениях по возвращении из августовских отпусков.

Согласно последним данным, спрос на автомобили премиум-класса, такие как Mercedes-Benz S-класс и EQS, существенно сократился. В связи с этим компания принимает трудные решения, включая сокращение рабочей силы и переход на односменный режим производства на своем заводе Factory 56 в Зиндельфингене, Германия.

Наиболее заметным шагом стало уведомление почти 1500 сотрудников о возможных сокращениях после возвращения из августовских отпусков. Производственные мощности завода, который ранее функционировал в две смены, недозагружены, что вынудило руководство изменить стратегию.

Производство S-класса и его родственных моделей, таких как Maybach, в четвертом квартале 2023 года будет переведено на односменный режим. Ожидается, что части сотрудников будет предложено перевод в цех 46, где выпускаются модели E-Class и GLC.

В первом полугодии 2024 года наблюдается резкое падение продаж: в Китае на 13%, в США на 19%, а в Европе на 27%. Несмотря на запланированное обновление S-класса в 2025 году, остается неясным, сможет ли это вернуть компанию к прежним объемам производства.