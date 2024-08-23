Монтаж оборудования начнется в начале 2025 года.

В России вновь стартует производство виниловых пластинок под брендом старейшего музыкального лейбла «Мелодия». Ожидается, что монтаж современного оборудования начнется весной 2025 года.

Генеральный директор предприятия, Андрей Саволюк, сообщил, что в настоящее время рассматриваются несколько площадок для установки производственной линии, включая места на обоих берегах Оби. Оборудование уже заказано, а планируемый объем выпуска в год составит 100 тысяч пластинок.

В условиях возобновления интереса к советской эстраде, «Мелодия» не только стремится вернуть в общественное сознание золотые хиты прошлого, но и усовершенствовать современные подходы к производству. Новый завод, который должен стать своеобразным музыкальным хабом, планируется построить с учетом высоких технологий и современных стандартов качества. Ожидается, что его запуск создаст новые рабочие места и даст мощный толчок развитию культуры музыки в регионе.

Важной частью стратегии станет дистрибуция продукции, что позволит обеспечить доступ к уникальным аудио- и видеоматериалам, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. Открытие магазина в Новосибирске станет не только торговой площадкой, но и культурным центром, где планируются мероприятия, встречи с создателями и исполнителями, а также презентации новых релизов. Использование оборудования Allegro II, импортированного из Гонконга, гарантирует высокое качество продукции на всех этапах — от записи до упаковки.