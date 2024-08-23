Как рассказали в госкорпорации, портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей.

Спутниковый терминал «Гонец-Автономный» оснащен передовыми технологиями, позволяющими обеспечить стабильную связь в самых удаленных уголках нашей планеты. Независимо от условий и географического положения, пользователи смогут оставаться на связи, проводить видеоконференции, делиться данными и обмениваться сообщениями.

Терминал также обладает встроенной системой навигации, что позволяет пользователям не только оставаться на связи, но и отслеживать свое местоположение в реальном времени. Применение современных методов шифрования гарантирует безопасность передаваемой информации, что особенно важно для бизнеса и личных данных.

Ключевой особенностью нового устройства является наличие модуля Wi-Fi, который позволяет одновременно подключать несколько смартфонов и других гаджетов, поддерживающих Wi-Fi и современные браузеры. С весом всего 3 кг, «Гонец-Автономный» также способен автоматически отправлять свои координаты, что значительно упрощает навигацию.

С испытаниями, успешно завершенными, компания готовится к серийному производству этой разработки.