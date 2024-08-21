Новая модель Smart TV V5 98" дополняет ранее выпущенные 75- и 85-дюймовый варианты. Новинка предлагается за $4900 в Китае.

Huawei, ведущий игрок на рынке электроники, с гордостью анонсировала свой самый большой умный телевизор — модель Smart TV V5 с диагональю 98 дюймов. Эта новинка стала логичным продолжением линейки, в которую также входят 75- и 85-дюймовые варианты. Новая модель впечатляет не только своим размером, но и передовыми технологиями, которые делают ее незаменимым элементом любого современного дома.

Smart TV V5 оснащен поддержкой 8K-разрешения, обеспечивая невероятно четкое изображение с яркими цветами и глубокими контрастами. Инновационная система обработки изображения и звука погружает зрителя в атмосферу любого фильма или шоу. Кроме того, телевизор поддерживает множество приложений, позволяя пользователю наслаждаться любимым контентом без дополнительных устройств.

Не менее важной характеристикой новинки является интеграция с другими устройствами smart-home, что упрощает управление домашней автоматизацией. Для удобства пользователей предусмотрена возможность голосового управления и персонализированные рекомендации контента.

Huawei вновь подтверждает свой статус лидера, предлагая продукт, который не только отвечает современным требованиям, но и превосходит ожидания пользователей.

Телевизор V5 98 дюймов оснащен дисплеем Super MiniLED Ultra HD с разрешением 4K. Частота обновления составляет 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения, а цветовой охват DCI-P3 достигает впечатляющих 95%. Пиковой яркости в 2000 нит достаточно для четкого отображения сцен даже при ярком освещении.

Основой телевизора служит чип Honghu Swan 900 от Huawei, работающий под управлением операционной системы HarmonyOS 4. Устройство имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что гарантирует высокую производительность.

V5 98 дюймов предлагает пользователям множество разъемов, включая HDMI 2.0 и 2.1, USB, Ethernet и камеру с ИИ, обеспечивающую голосовой ввод и видеозвонки. Габариты телевизора составляют 2176,2 x 1256 x 65 мм при весе 63 кг без подставки.

Новый телевизор будет доступен в Китае по цене $4900, что делает его доступным для тех, кто ищет уникальное решение для домашнего кинотеатра.