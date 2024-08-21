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Соцсеть X Илона Маска решила закрыть свой офис в Бразилии
17 августа платформа объявила, что немедленно прекращает свою деятельность в стране из-за угрозы ареста одного из сотрудников.

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, приняла решение закрыть свой офис в Бразилии после угроз, исходящих от бразильского судьи Александра де Мораеса. 17 августа компания официально объявила о прекращении своей деятельности в стране из-за потенциального ареста одного из своих сотрудников.

По информации, предоставленной X, судья угрожал арестом не самой платформе, а её сотруднице Рэйчел Нова Консейсао. В документе, якобы подписанном Мораесом, сообщается о возможности наложения ежедневного штрафа в размере 20 000 реалов (примерно 3 650 долларов) и об аресте, если платформа не выполнит требования судьи по удалению определённых материалов.

Несмотря на закрытие офиса, X продолжит свою деятельность в Бразилии. Юридические представители компании обратились в Верховный суд, но комментариев по этому вопросу не поступило. Ранее Мораес инициировал расследование в отношении Илона Маска, после его намерения восстановить заблокированные аккаунты, хотя представители платформы подтвердили, что будут следовать судебным указаниям.

Ситуация ставит под вопрос будущее платформы в стране, где она зарекомендовала себя как один из ключевых игроков в области социальных медиа. Денежные потоки и потенциальное влияние на публику играют не последнюю роль в этом направлении. Мораес, принимая во внимание сложность дела и общественный резонанс, продолжает следить за развитием событий. Возможно, его действия направлены не только на защиту пользователей, но и на установление более строгих правил для крупных технологических компаний.

В этом контексте, эксперты выражают разные мнения. Одни считают, что действия Бразилии в отношении X могут стать прецедентом для других стран, для других это — возможность для более строгого контроля над контентом. Время покажет, как будут развиваться события.

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