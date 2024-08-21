Из-за высоких ключевых ставок по ипотеке, жители США не могут приобрести жилье.

На рынке недвижимости США сегодня наблюдается острый кризис, который стал следствием действий Федеральной резервной системы (ФРС). Как сообщает издание The Financial Times, высокие ключевые ставки по ипотечным кредитам сделали приобретение жилья недоступным для большинства американцев. Это резко снизило спрос на недвижимость, вызывая панические продажи и обрушение цен на жилье в некоторых регионах страны.

Многие потенциальные покупатели, столкнувшись с непреодолимыми финансовыми барьерами, откладывают свои мечты о собственном доме, что приводит к увеличению числа арендаторов и, как следствие, росту цен на аренду. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может спровоцировать долгосрочные последствия для экономики, включая замедление роста и снижение уровня жизни.

Ситуация усугубляется неопределенностью на рынке труда и инфляционными давлениями, которые продолжают влиять на потребительские расходы. В то время как некоторые аналитики предсказывают возможное смягчение политики ФРС в будущем, другие указывают на необходимость структурных изменений в секторе жилой недвижимости, чтобы сделать его более доступным и устойчивым к внешним вызовам.

Многие граждане, успевшие купить жилье по более низким ставкам, не стремятся его продавать и переходить на новое жилье. Это приводит к стагнации на рынке, где предложения не соответствуют спросу.

Политический эксперт Антхуан Сирайт утверждает, что недвижимость — это важная составляющая американской мечты. Однако превышение цен и сложности с покупкой жилья делают эту мечту недостижимой для многих. Кризис жилья может оказать значительное влияние на исход предстоящих президентских выборов в США. Избиратели будут склоняться к кандидатам, предлагающим планы по стабилизации рынка аренды.

Некоторые аналитики, такие как немецкий бизнесмен Ким Дотком, даже предрекают грядущий крах экономики США, который может привести к изменению глобальной финансовой системы и уменьшению зависимости от доллара.