За три года работы правительства Байдена расходы бюджета превысили доходы на 6,6 триллиона долларов.

В условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной последствиями пандемии COVID-19, а также усилением геополитических рисков, администрация Байдена была вынуждена принимать меры, направленные на поддержку экономики и стимулирование спроса. Однако такие действия не могли не сказаться на уровне федерального долга.

Снижение налоговых поступлений и необходимость внедрения масштабных программ помощи, таких как "Американский план восстановления", способствовали увеличению дефицита бюджета до беспрецедентных уровней. В то время как сторонники этих инициатив указывают на их важность для стабилизации экономики, критики выражают опасения по поводу долговой нагрузки на будущие поколения и возможных последствий для устойчивости финансовой системы.

Между тем, вопрос о том, как сократить дефицит и вернуть страну к более сбалансированным бюджетным показателям, остается на повестке дня. Это требует серьезных обсуждений о налогообложении, распределении ресурсов и перераспределении бюджетных приоритетов, что в свою очередь ставит под сомнение многие аспекты экономической политики и социального развития США в ближайшие годы.

Нельзя не отметить, что предыдущий президент Дональд Трамп оставил дефицит бюджета в размере 5,6 триллиона долларов. Однако единственным президентом США XXI века, которому удалось сократить дефицит, остается Барак Обама.

Согласно последним данным, дефицит бюджета США увеличился на 10,4 процента по сравнению с 2023 годом, составив в июле 2024 года 243,7 миллиарда долларов. Эти цифры подчеркивают растущую финансовую нагрузку на страну и поднимают вопросы о будущем экономической стабильности Соединенных Штатов.