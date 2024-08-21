Теперь вместо традиционного рычага на центральном туннеле водители будут использовать компактный вращающийся селектор, расположенный на боковой части рулевой колонки.

Чешский автопроизводитель Skoda представил инновационные изменения в моделях Superb и Kodiaq, которые кардинально меняют подход к управлению трансмиссией. Вместо привычного рычага на центральном тоннеле водители теперь будут использовать компактный вращающийся селектор, размещенный на боковой стороне рулевой колонки. Это решение не только освобождает пространство в салоне, но и создает более современный и эргономичный интерфейс для управления автомобилем.

Новый селектор трансмиссии обеспечивает быстрые и интуитивные переключения между режимами движения, что значительно упрощает процесс вождения. Кроме того, данная концепция открывает возможности для интеграции дополнительных функций и управления вспомогательными системами из удобного места на рулевой колонке.

Этот переход на электронную систему управления трансмиссией «shift by-wire» открывает новые возможности для дизайна интерьера и комфорта. Отказ от механической связи позволяет инженерам Skoda адаптировать элементы управления под современные требования, особенно в условиях растущей электрификации автопарка. Данная новая концепция также закладывает основу для будущих электромобилей.

Skoda планирует полную интеграцию функций управления трансмиссией с сенсорным экраном мультимедийной системы на центральной консоли.