Китай за первые семь месяцев 2024 года экспортировал на Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов — рост в годовом выражении составил 6,5%.

Согласно информации, опубликованной Главным таможенным управлением Китая, товарооборот между Китаем и Украиной с января по июль 2024 года возрос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 5,227 миллиарда долларов. В первые семь месяцев текущего года Китай экспортировал в Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем в прошлом году. В свою очередь, Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов, что представляет собой рост на 6,5%. Торговля в июле составила 732,138 миллиона долларов: экспорт Китая на Украину составил 310,998 миллиона долларов, а импорт из Украины в Китай достиг 421,140 миллиона долларов. По результатам 2023 года товарооборот между двумя странами составил 6,81 миллиарда долларов, что на 15,6% ниже, чем в 2022 году.

Увеличение товарооборота между Китаем и Украиной в 2024 году обусловлено несколькими факторами, включая активизацию экономических связей и улучшение логистических цепочек. Китайские компании продолжают успешно внедрять свои товары на украинский рынок, что способствовало росту экспорта.

С другой стороны, Украина постепенно наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции, включая зерно и подсолнечное масло, что также вносит весомый вклад в общий объем торговли. К тому же, украинские производители активно ищут новые рынки сбыта, что подстегивает интерес Китая к украинскому рынку.

Однако несмотря на рост объемов торговли, остаются и вызовы. Политическая нестабильность в регионе и глобальные экономические колебания могут оказать влияние на дальнейшее развитие двусторонних отношений.