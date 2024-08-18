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Финансовый портфель
Franklin Templeton подала заявку на запуск спотового ETF фонда Franklin Crypto Index
«Фонд будет стремиться достичь своих целей, инвестируя в цифровые активы примерно в тех же долях, как они представляют в базовом индексе», ― говорится в заявке.

Управляющая компания Franklin Templeton подала заявку на создание уникального по своей сути спотового индексного биржевого фонда Franklin Crypto Index ETF. Этот фонд станет идеальным инструментом для инвестиций в две ведущие криптовалюты, расширяя доступность и возможности для инвесторов.

Каталин Тишхаузер акцентировала внимание на том, что, несмотря на оригинальность криптовалютных активов, наблюдаются четкие параллели в их эволюции с традиционными инвестиционными инструментами. Криптовалютные индексные спотовые ETF позволяют инвесторам более эффективно диверсифицировать свои портфели, минимизируя риски, связанные с отдельными криптовалютами. Это объясняется тем, что такие фонды обеспечивают доступ к широкому спектру цифровых активов, предоставляя при этом необходимую ликвидность и прозрачность.

В условиях intensifying interest in cryptocurrencies, Sygnum прозревает возможность внедрения более стабильных и предсказуемых инструментов, что укрепит доверие инвесторов. Кроме того, запуск индексных спотовых ETF может содействовать стимуляции рынка, привнося структурированность и регулярность в циклы торгов. Это не только облегчает процесс инвестирования, но и способствует более глубокому пониманию динамики цифровых активов, что в свою очередь может привести к большему участию институциональных клиентов.

В конечном итоге, такая трансформация в инвестиционных продуктах создает новые возможности для не только криптоинвесторов, но и для всей финансовой экосистемы, делая ее более инновационной и адаптивной к будущим вызовам.

Тишхаузер напомнила, что на традиционном рынке наиболее популярны фонды, которые отслеживают индексы такие как S&P 500. На текущий момент основное внимание в криптоиндустрии сосредоточено на фондах, основанных на BTC и ETH. Однако уже сейчас отмечается рост интереса к другим активам, таким как альткоин Solana, который имеет все шансы занять лидирующие позиции в будущем.

#криптовалюты #инвестиции #btc #eth #solana #диверсификация #franklin templeton #криптовалютный индекс #спотовый etf #финансовая экосистема
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