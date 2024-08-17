Аналитики Chainalysis отмечают в первом полугодии несколько событий, позитивно отразившихся на криптовалютном рынке. Во многих отношениях цифровые активы получили большее общественное признание после запуска в США биржевых фондов на биткоины и эфир.

Аналитики из Chainalysis в первом полугодии выделили несколько положительных факторов, оказавших влияние на крипторынок. В значительной степени цифровые активы стали более популярными после запуска биржевых фондов на биткойны и эфир в США.

За первое полугодие 2023 года приток капитала в легальные платформы достиг самого высокого уровня с момента бычьего ралли 2021 года. Это оптимистичный сигнал о растущем принятии криптовалюты по всему миру, отмечают эксперты Chainalysis.

Общая незаконная активность на рынке криптовалют сократилась на 19,6% с начала года, уменьшившись с $20,9 миллиарда до $16,7 миллиарда. Это говорит о том, что легальные транзакции развиваются быстрее незаконных, по мнению компании Chainalysis.

Тем не менее, специалисты компании выделяют два основных вида преступной деятельности, которые становятся все более распространенными: кражи криптовалют и использование программ-вымогателей. Объем украденных цифровых активов с начала года увеличился почти в два раза — с $857 миллионов до $1,58 миллиарда. Аналитики также подчеркивают, что интерес к биткойнам среди злоумышленников продолжает расти.