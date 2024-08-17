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Финансовый портфель
Haval F7 Elite с турбомотором мощностью 150 л.с. и передним приводом оценили в 2,7 млн рублей
Премьера нового Haval F7 для России состоялась 30 июля, а сейчас объявлены цены и раскрыто наполнение комплектаций. Их три: Elite, Premium и Tech Plus.

Новая модель Haval F7 предназначена для тех, кто ценит сочетание современных технологий и комфорта в своем автомобиле. Среди опций доступны системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон, что существенно повышает уровень безопасности на дорогах. 

В более высоких комплектациях, таких как Premium и Luxury, добавляются такие элементы, как кожаная отделка салона, панорамная крыша и мультирезервная информационная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Под капотом у Haval F7 можно найти не только 1,5-литровый турбомотор, но и более мощную 2,0-литровую версию с 190 л.с., что обеспечит отличную динамику и уверенность в маневрировании. 

Возможность выбрать между передним и полным приводом делает эту модель универсальной для различных дорожных условий. Сам дизайн Haval F7 сочетает изящные линии и агрессивный стиль, притягивая взгляды и подчеркивая индивидуальность владельца. Этот кроссовер, безусловно, станет достойным выбором. 

Для желающих двигаться быстрее, есть вариант с 2,0-литровым мотором мощностью 192 л.с. и полным приводом — его стоимость составляет 3,1 млн рублей. Комплектация Premium доступна по цене от 2,9 до 3,3 млн рублей в зависимости от выбранного двигателя и привода. На самой вершине находится версия Tech Plus с премиальной аудиосистемой и панорамной крышей, ее цена — 3,5 млн рублей.

Новый Haval F7 ожидается в дилерских центрах с 23 августа, и уже скоро кроссовер F7x пополнит линейку бренда в России.

#кроссовер #комфорт #полный привод #haval f7 #современные технологии #турбомотор #адаптивный круиз-контроль #панорамная крыша #системы помощи водителю #кожаный салон
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