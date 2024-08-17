«Сбер» объявил о разработке антропоморфного робота в конце 2023 года. Сейчас над этим проектом работает более 150 человек.

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В начале 2025 года «Сбер» представит миру свой антропоморфный робот, созданный в рамках амбициозного проекта, целью которого является внедрение инновационных технологий в повседневную жизнь. Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов анонсировал это событие во время празднования 10-летия курорта «Мрия» в Крыму.

Сразу после презентации робот будет подвергнут доработкам и усовершенствованиям для выполнения более широкого спектра задач как в быту, так и на рабочих местах. Это позволит расширить его функциональность и повысить эффективность.

Разработка антропоморфного робота стартовала в конце 2023 года и уже в настоящий момент над проектом трудятся более 150 высококвалифицированных специалистов. «Сбер» активно развивает Центр робототехники, приглашая лучших инженеров со всего мира и участвуя в научных конференциях, что демонстрирует его стремление к внедрению инновационных технологий в свою продукцию.

Команда проекта сосредоточена на создании не просто механического устройства, а полностью интегрированного помощника, способного адаптироваться к различным условиям и потребностям пользователя. Используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта, антропоморфный робот будет обладать возможностями обучения и самооптимизации, предлагая интерактивный и интуитивный интерфейс для взаимодействия с людьми.

По словам руководителя проекта, основные цели разработки включают безопасность, энергоэффективность и широкий диапазон применения - от домашних хозяйств до промышленных предприятий. Прототипы уже проходят тестирование, и первые результаты демонстрируют обнадеживающие перспективы.