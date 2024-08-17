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На выставке-форуме «Армия 2024» автозавод «Урал» представил арктический автопоезд с тягачом
Особенность машины в том, что ее можно эксплуатировать при температуре в -50 градусов по Цельсию.

На выставке-форуме «Армия 2024» автозавод «Урал» представил арктический автопоезд, спроектированный для работы при температуре до -50 градусов Цельсия. 

Основное преимущество этого тягача с колесной формулой 6 x 6 — его способность преодолевать сложные маршруты в условиях севера. Автомобиль оснащен мощным турбодизельным двигателем на 310 л.с., который работает в сочетании с 9-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод и пониженная передача обеспечивают отличную проходимость, а шины с низким давлением гарантируют стабильность и маневренность на снежных и мерзлых дорогах.

Таким образом, грузовик находит свое применение не только в армии, но и в гражданской сфере, где важна надежность и стойкость к климатическим вызовам.

#грузовики #полный привод #экстремальные температуры #проходимость #автозавод «урал» #арктический автопоезд #арктический транспорт #армия 2024 #северные приключения #турбодизельный двигатель
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