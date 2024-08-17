Это произошло сразу после анонса серии Pixel 9 и Pixel 9 Pro Fold.

Недавно компания Google сделала важное заявление о прекращении выпуска смартфонов серии Pixel 7, включая модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также оригинального складного устройства Pixel Fold. Это решение было принято сразу после анонса новейших моделей Pixel 9 и Pixel 9 Pro Fold.

Пользователи могут заметить, что Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Fold исчезли из раздела смартфонов на официальном сайте Google. Однако модель Pixel 7a продолжает оставаться в продаже, наряду с новыми устройствами, такими как Pixel 8 и Pixel 8a. Это решение логично, так как новый Pixel 9 Pro Fold предлагает значительные улучшения — увеличенный экран, тонкие рамки и защиту от воды и пыли (IPX8).

Смартфоны серии Pixel 7 на рынке уже два года и были предложены по ценам $599 и $899, но сейчас их невозможно купить на сайте Google. В то же время Pixel 7a сохраняет свою цену в $499, оставаясь доступной альтернативой для пользователей.