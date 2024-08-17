Технология А-ГЛОНАСС (А-ГНСС) ускоряет определение местоположения для мобильных устройств. Минцифры России уже внесло продукт в единый реестр отечественного ПО.

В России была разработана технология аналогичная A-GPS на базе системы ГЛОНАСС. Этот продукт под названием А-ГЛОНАСС радикально сокращает время на определение местоположения для смартфонов и мобильных устройств.

АО «ГЛОНАСС» представило свою технологию, которая называется «качественным импортозамещением A-GPS». Теперь пользователи смогут значительно быстрее получать координаты, что особенно важно в условиях городской застройки, где задержка может достигать нескольких минут.

А-ГЛОНАСС уже включён в реестр отечественного ПО и поддерживает смартфоны с русскими операционными системами. Эта технология гарантирует, что данные о местоположении не будут передаваться на серверы иностранных компаний, что повышает уровень информационной безопасности. Система А-ГЛОНАСС обеспечивает не только высокую точность определения местоположения, но и возможность интеграции с другими государственными сервисами, что способствует созданию единого информационного пространства.

Как отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, благодаря А-ГЛОНАСС время первого определения местоположения сокращается в разы. Это принципиально важно для всех навигационных приложений, обеспечивая пользователей надежным и быстрым сервисом.