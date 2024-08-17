Три года назад по миру пошла волна краж автомобилей Hyundai и Kia, которые, как оказалось, очень легко угнать. Производитель отреагировал правками в ПО и заявляет, что в последнее время количество зафиксированных случаев сократилось на 64%.

Три года назад мир столкнулся с волной угонов автомобилей Hyundai и Kia. Производитель оперативно отреагировал изменениями в программном обеспечении и, по информации Института данных о потерях на дорогах (HLDI), за последнее время число угонов сократилось на 64%.

Обновленное ПО существенно снизило уровень угонов, а если учесть и другие преступления, такие как кража деталей, то снижение составит 53%. Однако обновление программного обеспечения прошли не все автомобили из группы риска — лишь около 60% автомобилей подверглись улучшениям на июль 2023 года.

Новая версия программы стала доступна в феврале 2023 года и охватывает 22 модели Hyundai и Kia, выпущенные с 2011 по 2022 год, что затронуло около 7 миллионов автомобилей из почти 9 миллионов проблемных. После обновления, завести автомобиль можно только оригинальным ключом или дубликатом от дилера. Для дополнительной безопасности на стеклах автомобилей размещаются наклейки, подчеркивающие, что угнать эти модели стало сложнее.

Несмотря на улучшения, актуальная ситуация остается тревожной. Вторая половина 2023 года показала, что обращения от владельцев Hyundai и Kia в полицию и страховые компании по поводу вандализма возросли в пять раз, а по угону — в восемь раз.