Во многом рост обеспечен активностью в L2-сети Base от американской централизованной криптобиржи (CEX) Coinbase.

12 августа 2024 года общее число транзакций в L2-сетях Ethereum достигло исторического максимума — 12,42 миллиона в день. С начала года этот показатель в экосистеме удвоился, увеличившись на 140%.

Главным фактором роста стали активные транзакции в L2-сети Base, принадлежащей криптобирже Coinbase. В конце июля суточное количество операций в этой сети превысило 4 миллиона. Согласно информации от Basescan, в течение последнего полугодия уровень активности повысился более чем на 760%.

Запущенная в августе предыдущего года, Base оказалась в центре внимания благодаря мем-токенам. Пользователи активно начали разрабатывать собственные развлекательные токены, что стало возможным благодаря высокой производительности и низким комиссиям.

В настоящий момент главенствующим мем-токеном в сети Base является Brett (BRETT), обладающий капитализацией 921,6 миллиона долларов. Следующими по величине идут Toshi (TOSHI) и Degen (DEGEN) с капитализацией 66,6 миллиона и 59,3 миллиона долларов соответственно.

В конце июля эксперты Token Terminal отметили, что примерно 80% трейдеров, активно использующих DEX Uniswap, ориентируются именно на сеть Base. После проведения хардфорка Dencun в марте 2024 года комиссии в L2-сетях упали на 99%, а скорость транзакций достигла 300-400TPS. На сегодняшний день Arbitrum остается ведущей L2-сетью с общим TVL в 15,3 миллиарда долларов.